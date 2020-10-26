Снег с дождём и шквалистый ветер прогнозируют южноуральские синоптики в понедельник

На дорогах будет сильная гололедица.

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Сегодня, 26 октября, в Челябинской области синоптики прогнозируют порывы ветра до 25 метров в секунду, мокрый снег и сильную гололедицу. Температура воздуха днём будет выше нуля. Подробнее о погоде на понедельник сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области будет +4 градуса. Мокрый снег с дождём, местами сильные дожди, сильная гололедица. Днём прогреется до +8 градусов. На севере синоптики прогнозируют до −2 градусов. Мокрый снег с дождём, гололедица. Ветер северо-западный, северный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров покажут +3 градуса. Дождь, переходящий в снег. Днём ртутные столбики останутся на той же отметке. Мокрый снег, дождь, гололедица. Ветер северо-западный, северный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

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