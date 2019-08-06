В Челябинской области проект юного героя воплотят в жизнь

Велопарковка, которую хотел построить возле своей школы Дима Новоселов, будет названа в его честь.

Общественник Андрей Горланцев призвал жителей Южного Урала поддержать инициативу школьника из Копейска, который в мае этого года ценой собственной жизни спас двоих детей, упавших в карьер.

Дима прогуливался с друзьями вблизи Угольного карьера. Мальчик увидел, как в воду сорвались двое детей, он, не раздумывая, бросился их спасать, но сам выплыть уже не смог - кончились силы.

С подростком-героем прощался весь Копейск. Всеобщий любимец хотел пойти по стопам отца-офицера и стать военным летчиком, но судьба распорядилась иначе. Последним «детищем» школьника стал проект обустройства велопарковки во дворе родной 48-й школы.

«В этом году сам был свидетелем случая, когда в июне дочка ходила в школьный лагерь, мальчишка приехал на велосипеде, пристегнул к забору. Но, к сожалению, нашёлся негодяй, который сломал замок и украл велосипед»,

— пишет в своем обращении в социальной сети Андрей Горланцев, руководитель общественной организации «Сила добра - осознанное волонтерство».

Общественники, коллектив школы и родители мальчика-героя пришли к единому мнению: лучшим увековечиванием памяти Димы будет не просто размещение мемориальной таблички на стене, а воплощение в жизнь его идеи. Он хотел приносить пользу. Школьники, приезжающие в школу на велосипедах, непременно будут вспоминать его добрым словом.

Андрей Горланцев призвал всех неравнодушных поддержать проект Дмитрия Новоселова по строительству школьной велопарковки. Подробности можно узнать в сообществе общественного движения «Сила добра - осознанное волонтерство».