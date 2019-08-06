На Южном Урале бухгалтера обвиняют в хищении денежных средств техникума

Об этом сообщили в прокуратуре челябинской области.

В Ашинском городском округе утверждено обвинение на бывшего главного бухгалтера ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Дело в том, что бывший бухгалтер техникума с января 2017 года по апрель 2019, с помощью служебного положения завышала себе заработную плату, таким способом ей удалось похитить 1 миллион рублей.

Теперь руководитель организации подал гражданский иск, планируя вернуть сумму причиненного ущерба. Сейчас дело уголовное дело направлено в Ашинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.