В Челябинской области продолжится строительство социальных объектов

Алексей Текслер обсудил актуальные проблемы с представителями сферы

Губернатор Алексей Текслер поставил задачу выполнить все обязательства по строительству социальных объектов в регионе. В среду, 9 марта, он провел совещание с представителями строительной сферы. Главной темой встречи стала текущая экономическая ситуация в отрасли, сообщает пресс-служба правительства региона.

Совещание с участием руководителей строительных компаний, представителей областной прокуратуры и Челябинского УФАС прошло в правительстве региона. Напомним, ранее о необходимости подобной встречи говорил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Участники совещания должны выработать предложения по поддержке строительной отрасли для направления в правительство РФ. Сейчас на федеральном уровне рассматривается пакет мер господдержки отрасли и жилищного строительства. Речь идет о пролонгации действия льготной ипотечной программы. Также предлагается активно поддержать проектное финансирование, формируются предложения для сокращения инвестиционно-строительного цикла, снятия административных барьеров для ускорения строительства.

Глава региона поставил задачу продолжить строительство всех запланированных объектов, которые возводятся за счет бюджетных средств.

«Что касается строительства социальных объектов за счет бюджетных инвестиций, очень важно продолжить стройку всех запланированных объектов, где нужно, принимать оперативные решения различного плана, реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы это будем делать. В частности, допуская, что надо будет корректировать проектные решения, если там значительная доля импортного оборудования, соответственно, проще сейчас эти решения скорректировать, чем потом, уже на стадии стройки, с этими проблемами сталкиваться», — сказал губернатор.

Напомним, в 2021 году Челябинская область стала лидером по объемам вводимого жилья.