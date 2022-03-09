Правительство Челябинской области разработает меры поддержки производителей стройматериалов

Решения губернатор Алексей Текслер обсудил с представителями отрасли

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с представителями строительной сферы задачи и предложения по поддержке отрасли в условиях санкций, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер заявил, что власти Челябинской области поддержат производителей стройматериалов, которые будут расширять и модернизировать производство в целях импортозамещения.

«Не менее важная задача и новая возможность (почти все, кто здесь присутствует, так или иначе занимаются строительными материалами) — расширение и модернизация производств в первую очередь, конечно, в промышленности стройматериалов в целях импортозамещения. В этой связи говорю о том, что правительство области окажет всемерное содействие производителям строительных материалов на региональном уровне для модернизации и совершенствования своего производства», — прокомментировал глава Челябинской области.

Совместно с правительством России предстоит разработать комплекс мер поддержки строительных компаний для обеспечения реализации планов жилищного и социального строительства.

«Важно пересмотреть проекты с использованием импортной составляющей, ориентироваться на отечественных производителей, и здесь один из ключевых вопросов — не допускать необоснованного роста цен на строительные материалы, на стройку в целом. Предупреждаю, что буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости», — отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер подчеркнул, что в случае необходимости регион готов оперативно перераспределять финансирование, и призвал руководителей компаний при возникновении любых сложностей напрямую работать с региональным Минстроем, с заместителями губернатора Сергеем Шалем и Егором Ковальчуком.