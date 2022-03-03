Застройщикам Челябинской области окажут антикризисную поддержку

В полпредстве УрФО обсудили варианты решения проблем в отрасли

В аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе обсудили антикризисные меры в строительной отрасли. Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию. После заседания он озвучил несколько поручений региональным властям, сообщает пресс-служба полномочного представителя.

Заседание в режиме видео-конференц-связи провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Участники рассмотрели, какие меры можно принять для поддержки строительной отрасли в условиях сложной экономической ситуации и с учетом повышения ключевой ставки ЦБ.

Так, в Челябинской области застройщики приостановили продажу жилья из-за роста себестоимости квадратных метров. Марта Хуснуллин в этой связи пояснил, что федеральное правительство в ближайшее время утвердит антикризисный план, который включает в себя в том числе поддержку жилищного строительства, смягчение регуляторики и упрощение процедур.

«Главное сейчас — не поддаваться панике и консолидировать усилия. Важно, чтобы губернаторы в рамках своих антикризисных штабов провели встречи с застройщиками, разобрали каждый объект, наметили варианты поддержки. Это далеко не первый кризис в строительной отрасли, но у нас есть богатый опыт работы в самых напряженных условиях, поэтому мы готовы к трудностям. А самое главное — мы всегда готовы оказать помощь друг другу, важно, чтобы люди это ощущали», — отметил полпред.

Информагентство «Первое областное» подготовило рекомендации для тех, кто планирует покупку жилья.