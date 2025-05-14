Строительство самой длинной и высокой эстакады в Челябинской области продолжается. После первой надвижки конструкций на вторую опору моста строители смонтировали еще 85 погонных метров пролетного строения, передают в Упрдор «Южный Урал».
Планируется, что в мае полностью надвинут левое направление будущей трассы М-5 на третью и четвертую опоры.
Напомним, наш корреспондент наблюдал за надвижкой металлических конструкций на опоры будущей эстакады, видео вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Встречные направления движения на этом участке не будут соединяться — два моста строят отдельно друг от друга.
Новая эстакада высотой 46 метров позволит увеличить скорость машин на автодороге и снизить аварийность. Планируется, что дорожники сдадут расширенный до четырех полос участок трассы М-5 под Симом к 2026 году.