В Челябинской области продолжают монтаж самой длинной эстакады через реку Сим

Конструкции левого направления моста надвинут в мае

Строительство самой длинной и высокой эстакады в Челябинской области продолжается. После первой надвижки конструкций на вторую опору моста строители смонтировали еще 85 погонных метров пролетного строения, передают в Упрдор «Южный Урал».

Планируется, что в мае полностью надвинут левое направление будущей трассы М-5 на третью и четвертую опоры.

Напомним, наш корреспондент наблюдал за надвижкой металлических конструкций на опоры будущей эстакады, видео вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Встречные направления движения на этом участке не будут соединяться — два моста строят отдельно друг от друга.

Новая эстакада высотой 46 метров позволит увеличить скорость машин на автодороге и снизить аварийность. Планируется, что дорожники сдадут расширенный до четырех полос участок трассы М-5 под Симом к 2026 году.