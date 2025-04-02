На самой крупной эстакаде в Челябинской области надвинули пролеты

Железные конструкции «садились» на опоры моста всего по несколько метров в час

Симскую эстакаду в Ашинском округе уже называют стройкой века и сравнивают с возведением БАМа. Неудивительно — четыре полосы на трассе М-5 здесь ждут давно и туристы, и жители Южного Урала. Все работы дорожники планируют сдать к концу 2026 года, а сегодня уже монтируют полотно самой протяженной эстакады региона на новой 19-километровой трассе. Корреспондент ИА «Первое областное» увидел, как идут работы.

Всего на новой 44-километровой трассе появится пять эстакад: четыре на реконструируемых участках и одна на строящейся с нуля 19-километровой дороге. Последняя как раз станет самой высокой и будет достигать полсотни метров в высоту (если точнее — 46), длина же — больше километра. Такой мост находится на втором этапе реконструкции — обходе города Сима. Дорога давно нужна была: она позволит и разогнаться с 60 до 90 километров в час, и снизит количество аварий из-за обгонов и выездов на встречку.

Опоры начали ставить в феврале прошлого года, сегодня монтируют полотно. Это единственная из пяти эстакад, где используют железные конструкции, на которые будут устанавливать бетонную основу, асфальт, освещение. Рабочие не просто укладывают дорогу, а постепенно надвигают железные балки весом в несколько тонн. Сначала в одну сторону движения, затем примутся за встречку. Дело небыстрое — полотно движется со скоростью несколько метров в час, поэтому три пролета надвигали практически неделю. Перед «надвижкой» отдельные железные блоки выставляются как конструктор, собираются и свариваются вместе. Затем их толкают двумя домкратами. Рабочие вручную оттормаживают плиту при помощи цепей, чтобы конструкция не скользила самостоятельно.

«Можно сказать, что с инженерной точки зрения это самый сложный этап. На все работы по „надвижке“ есть отдельный проект. Рассчитывается буквально все: усилия, с которыми толкают конструкции, все карточки скольжения. Это филигранная инженерная работа», — отметил генеральный директор «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов.

С другой стороны примыкать к трем железным пролетам будет железобетонная часть. Полностью работы здесь планируют завершить к октябрю. Кстати, соединяться по центру встречные потоки не будут — у каждого свой мост, у опор слева и справа — свой фундамент.

Этот проект отличается от других эстакад: все они получились разными по использованным материалам или внешнему виду опор. Дело в том, что разрабатывали дорогу три разных проектных команды, поэтому и вид у каждого моста разный. На этом участке использование железных пролетов позволяет не строить дополнительные опоры, ведь полотно намного длиннее бетонных балок, рассказал нашему корреспонденту главный инженер Упрдор Южный Урал Антон Антонов.

Основной объем работ по реконструкции трассы подрядчики уже выполнили, а первый этап строительства 42 километров готов к сдаче. Уже в следующем году рабочие уложат дорожную одежду в пару слоев. А объемы вырубленного леса практически полностью компенсировали посадками молодых саженцев на других территориях, осталось высадить всего несколько гектаров.

Срок сдачи объекта намечен на конец 2026 года. Подрядчики делятся, что сдать объект в срок реально. Поэтому ждем, что в 2027 году машины поедут по новой четырехполосной М-5, где не будет пробок и аварий.