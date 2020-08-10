Сильнейших киберспортсменов выявили в Челябинской области

В столице региона прошел турнир «За Танкоград».

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В Челябинске на прошедших выходных состоялся финал кибертурнира «За Танкоград». Сильнейших кибератлетов выявляли в шести игровых дисциплинах — World of Tanks, CS:GO, DOTA2, VALORANT, NHL20 и FIFA20.

Турнир открывал министр информационных технологий и связи Челябинской области Игорь Фетисов. И, соответствуя случаю, он сделал приветственный залп из виртуального танка Т44-100.

«Проведение соревнований по киберспорту стало возможным благодаря бурному развитию цифровых технологий в последние двадцать лет. Сегодня цифровизация охватила практически все сферы современного общества, в том числе и спорт. Нам уже сложно представить жизнь без скоростного интернета. В этом году мы отмечаем столетие отечественного танкостроения. Поэтому вдвойне приятно, что в Челябинске, который носит славное имя „Танкоград“, проходит турнир, в котором соперники сражаются исключительно на интеллектуальном поле боя в онлайн-формате», — подчеркнул Игорь Фетисов.

Организаторами соревнований стали Федерация компьютерного спорта России и компания «Ростелеком», специалисты которой в рекордные сроки смонтировали высокоскоростной оптический канал связи для игроков.

Все финалисты получили возможность подключения специального тарифного плана для геймеров «Игровой» от «Ростелекома» с промопериодом от одного до трех месяцев, который обеспечивает высокую скорость, низкий пинг и дополнительные бонусы. Также по результатам турнира будет сформирована сборная Южного Урала по игре World of Tanks, которая сможет достойно представлять область на всероссийском уровне.