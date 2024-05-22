Два новых пляжа откроют в Миассе для разгрузки Тургояка

Правда, оба лишь под конец лета — к августу

Власти Миасса придумали, как разгрузить пляжи озера Тургояк, куда каждое лето устремляется поток туристов со всей Челябинской области. В городе создадут еще два пляжа на других водоемах. Планами по их созданию поделилась мэрия.

Один пляж оборудуют на Ильменском озере, а второй — на Поликарповском пруду.

Чиновники говорят, что работы по благоустройству будут завершены к августу.

На других пляжах Миасса купальный сезон стартует с 1 июня. Для безопасности отдыхающих на них будут работать спасатели.

Между тем в Челябинске семейная пара создает пляж для инвалидов-колясочников. Люди с ограниченными возможностями смогут отдохнуть там уже этим летом.

