В школах Челябинска отменили занятия из‑за морозов 21 февраля

В большинстве городов и районов области дети также учатся дистанционно

Сегодня, 21 февраля, погода не порадует жителей Челябинска и области теплом. Утро выдалось довольно морозным, в связи с этим ряд городов и районов отменил очные занятия в школах. Рассказываем, где дети учатся сегодня дистанционно.

В Челябинске отменили занятия для учащихся с 1-го по 9-й класс первой смены. Такое же решение принято комитетом образования Копейска.

В Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Снежинске, Кыштыме дистанционно уроки пройдут для 1—4-х классов первой смены.

В Троицке температура утром ниже, там очные занятия отменили для учащихся с 1-го по 9-й класс первой смены.

Дистант для учащихся с 1-го по 7-й класс первой смены ввели сегодня в Озерске и Южноуральске.

В Карталинском районе занятия отменили для всех школьников, обучающихся в первую смену.

Администрация Верхнеуральского района рекомендует родителям узнавать от отмене занятий на сайтах школ.

Минувшей ночью температура воздуха местами опускалась до −37 градусов. Днем 21 февраля синоптики обещают от −8 до −23 градусов.