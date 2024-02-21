Опустившиеся на Челябинскую область морозы станут последними за эту зиму

Тепло в регион придет уже к концу этой недели

Зима подходит к концу, а вместе с ней в ближайшие дни из Челябинской области уйдут и морозы. Как сообщила журналисту ИА «Первое областное» главный синоптик уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко, в уральских регионах температура начнет подниматься уже с 24 февраля.

«Можно с уверенностью сказать, что наступившие морозы — последние этой зимой. Конечно, подморозить может еще и в марте, но в феврале периода с аномально низкими температурами уже не будет. После 24 февраля в уральские регионы начнет поступать теплый юго-западный воздух. Дневная температура будет подниматься до 0…−5 градусов, ночная составит от −8 до −13 градусов», — рассказала синоптик.

Согласно популярным погодным сервисам, в Челябинске температура воздуха начнет постепенно повышаться уже с четверга, 22 февраля: синоптики обещают около −12 градусов. В пятницу и субботу градусники покажут до −7 градусов, а уже с воскресенья установится теплая погода: температура будет подниматься до плюсовых значений.

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