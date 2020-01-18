Каменный век: Александровка — населенный пункт отшельников

В селе Катав-Ивановского района люди живут без благ цивилизации.

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Александровка входит в состав Тюлюкского сельского поселения. Путь сюда неблизкий — 250 км от города по трассе, а после еще 18 надо пройти по бездорожью. В качестве транспорта используют УАЗы и «Нивы», легковой автомобиль здесь просто не пройдет.

Коренные сельчане зимой катаются на санях. Дядя Миша с фамилией Горожанин, в город никогда не рвался, применение себе мужчина нашел там, где родился.

«В город и не хочу, все мое родное — здесь», — говорит Михаил Горожанин.

Свои сани мужчина называет «Александровским такси», кому-то на них привозит сено, других доставляет до избы, когда машина застряла в сугробах.

Кроме Михаила Фомича здесь еще шесть семей, в общей сложности население Александровки составляет 20 душ.

Кажется, что в этой местности жизнь замерла, здесь нет ни электричества, ни газа, ни водопровода, ни сотовой связи, но люди и не думают на это жаловаться. Одна из основных проблем для сельчан — деревянный мост.

«По дороге ещё проползаем худо-бедно. А вот мост, если рухнет — будет тяжело. И хорошо, если он просто сам рухнет. А если он под кем-нибудь рухнет?», — рассуждает Дмитрий Платунов.

Платуновы приехали в Александровку 14 лет назад, главу семейства поманила свобода. Здесь люди не порабощены сроками и скоростью, здесь даже не ведут отсчет дням недели. Электричество получают от солнечных батарей, продуктами закупаются раз в месяц, а вместо интернета радуются живому общению. Даже против болезней держатся вместе, ведь медпомощь людям пока недоступна.

Удивительно, что при таком раскладе численность жителей села с каждым годом увеличивается, местные замечают, что городские все чаще мечтают о доме вдали от шумных дорог и дымящих заводов.