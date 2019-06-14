/ В Челябинской области представили новые правила для застройщиков

Нововведения не должны изменить работу крупных строительных компаний.

Долевое строительство ‒ серьезная проблема для Челябинской области. Большое количество людей, вложившихся в новостройки, долгое время не могло дождаться нового жилья, потому что их деньги застройщик потратил не на работу. Яркий пример — «Академ Риверсайд», достроить который вызвался бизнесмен Олег Лакницкий.

С 1 июля долевое строительство сменится проектным. Деньги, которые вложил дольщик, нельзя будет снять со счета до сдачи дома в эксплуатацию. Новые правила для застройщиков были представлены в четверг, 13 июня, на пресс-конференции посвященной подготовке строительных компаний и банков Южного Урала.

При этом, по словам представителей компаний-застройщиков, проектное строительство может привести к подорожанию жилья уже к концу следующего года. «Мелким» фирмам будет практически невозможно строиться. Банки не готовы финансировать небольшие строительные компании, однако на работе крупных застройщиков это не отразится.

Застройщики принимают новость как данность и учатся работать в новой реальности. К счастью, оказалось не так все страшно. Есть возможности подойти к проектному финансированию по вполне себе реальным ставкам. Эта процентная ставка в любом случае влечет за собой подорожание строительства. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель генерального директора ЖК «Западный луч» Татьяна Кузнецова.

Отметим, что на территории Челябинской области уже 8 банков готовы к сотрудничеству с застройщиками, а главный партнер «Сбербанк» снизил ставку до 15%. О том, как работает проектное финансирование, рассказал начальник отдела контроля и надзора за долевым строительством Вячеслав Коробейников.

Проектное финансирование представляет собой взаимодействие застройщика и кредитной организации банка, банк принимает решение — финансировать ли проект, далее заключается договор, и размещаются деньги на дальнейшее строительство. ‒ пояснил сайту «Первый областной» Вячеслав Коробейников.

Преимущества банковского финансирования озвучил и. о. вице-губернатора Челябинской области Сергей Шаль, сообщив, что при проектном строительстве размещение денег без возможности ими воспользоваться до выполнения всех оговоренных обязательств обеспечивает безопасность для дольщика в случае форс-мажорных обстоятельств.

Автор: Карина Карякина