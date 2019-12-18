Обманутые дольщики больше не будут платить НДФЛ

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс РФ.

Послушать 00:00

Обманутым дольщикам больше не придется отчислять 13% с компенсационных выплат за недостроенные объекты. Новые правила распространяются на выплаты, полученные с налогового периода 2019 года. Такое решение в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.

«Государственная дума приняла закон, который не облагает НДФЛ компенсационные выплаты, которые получают обманутые дольщики. Неправильно, что людей, которых обманули, а потом компенсировали им выплаты, обременяют налогом», — подчеркнул депутат Владимир Бурматов.

Обманутые дольщики получают компенсацию за счёт взносов застройщика и бюджета. Но раньше НДФЛ можно было не платить только с первых выплат. Теперь «пробел» устранён.

Тема обманутых дольщиков часто фигурирует в Челябинской области. Благодаря усилиям губернатора и депутатского корпуса, удается продвигаться вперёд в сфере защиты жертв недобросовестного строительства. Так, на территории нашей области уже действует Фонд защиты прав дольщиков, при помощи которого в ближайшие несколько лет завершится возведение 29 проблемных домов.

Ранее было решено, что обманутые члены жилищно-строительного кооператива могут получить компенсацию стоимости жилья — в том случае, если дальнейшее строительство их дома признают нецелесообразным.