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/ В Челябинске закончат строительство долгостроя на Братьев Кашириных

В Челябинске закончат строительство долгостроя на Братьев Кашириных

Взамен застройщик получит землю от правительства региона.
сегодня в 17:36
  |  Общество
Один из самых старых долгостроев Челябинска — бетонная глыба в центре города на пересечении улиц Братьев Кашириных и Каслинской — будет достроен спустя 10 лет. Ответственность за окончание строительства взяла на себя компания «Икар». Взамен правительство области предложило застройщику участок земли.

Новоселье дольщики мечтают отпраздновать с 2012 года. Например, семья Абрамовых внесла за квартиру больше 3 миллионов рублей. Прошло уже 7 лет, а собственного жилья у них до сих пор нет.

Мы хотели эту квартиру купить для нашего ребенка, чтобы жить в ней, радоваться, отмечать все праздники. Но отмечаем мы все праздники рядом с этими воротами. — рассказала сайту «Первый областной» Ксения Абрамова
«Уральская строительная компания», застройщик дома по Братьев Кашириных, проходит процедуру банкротства. В правительстве региона долгострой называют самым сложным, поскольку разморозить стройку не могли несколько лет. Однако теперь появилась реальная перспектива.

Долго мы не могли найти инвестора, который согласился бы достраивать этот дом в связи с тем, что его не просто нужно достраивать, а практически перепроектировать на 100%. Заказывать новый проект достройки этого дома. Мы подписали с компанией «Икар» соглашение о том, что они намерены вступить в процедуру смены застройщика. Организации, которая выступает в качестве нового застройщика, мы можем предоставить земельный участок. — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.
Компенсацией за спасение обманутых дольщиков станет площадка около микрорайона «Парковый-2». Отметим, что поправку в земельный закон, позволяющий в таких случаях выделять строительным компаниям муниципальную землю, Законодательное Собрание области внесло прошлым летом.
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