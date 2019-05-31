/ Проезд в центре Челябинска закроют до конца года из-за строительства гостиницы

Здание много лет стояло недостроенным.

По улице Коммуны и Васенко нельзя будет проехать до конца года. На одном из участков начинается строительство гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой.

В связи со строительством гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой с 31 мая по 31 декабря будет закрыт участок дороги от 89 дома по улице Коммуны до 96 дома по улице Васенко в сторону проспекта Ленина. — предупредили в администрации Челябинска.

Добавим, что по Васенко, 96, располагается «Дом быта», по Коммуны, 89, несколько отделов администрации Центрального района.

Отметим, что гостинично-спортивный комплекс появится на месте недостроенного здания, которое долгое время портило вид на улице Васенко.