В Челябинской области предприятия начали пользоваться микрозаймом «Антивирус»

Меру поддержки первой туристической компании оказала «Территория Бизнеса».

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В Челябинской области Фонд развития предпринимательства «Территория Бизнеса» оказывает помощь и поддержку предприятиям региона. Новым микрозаймом «Антивирус» уже воспользовалась старейшая туристическая компания Челябинска «Спутник».

«Туристическая отрасль сегодня несет серьезные убытки и особо остро нуждается в поддержке. „Спутник“ присутствует на рынке туризма уже много лет и зарекомендовал себя, как ответственная компания. Наша поддержка поможет турбюро вернуть клиентам деньги за нереализованные туры и сохранить свою репутацию, что, безусловно, положительно скажется на их дальнейшей деятельности», — рассказывает генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» Артур Юсупов.

Услуга, которой воспользовался «Спутник», предполагает, что минимальная сумма займа — 3 миллиона рублей, процентная ставка — 1% годовых, отсрочка платежа по основному долгу — 6 месяцев.

«Несмотря на то, что у нашей компании есть хорошая финансовая „подушка безопасности“, та поддержка, которую мы получили в „Территории Бизнеса“ для нас крайне нужна и своевременна. Она позволит нам сохранить как оборотный капитал, так и уважительные отношения с клиентами, что я считаю в данный момент самым важным», — рассказала о своем решении генеральный директор «Спутника» Людмила Мосина.

Микрозаймом «Антивирус» уже воспользовались 137 южноуральских предприятий. Им было выдано займов на сумму 524 миллиона рублей. Благодаря этому в Челябинской области удалось сохранить более 3 тысяч рабочих мест.