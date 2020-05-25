О проверке мер господдержки региональных и местных авиаперевозок рассказали в Миндортрансе

Её проводят счётная палата России и региональная контрольно-счётная палата.

Послушать 00:00

Счётная палата России и контрольно-счётная палата Челябинской области проводят проверку. Она касается результативности мер господдержки, которая была направлена на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок.



Речь идет о субсидируемых маршрутах авиаперевозок из аэропорта Челябинска. Проверяется деятельность с 2017 по 2019 годы, а также истекший период 2020 года. Как сообщили «Первому областному» в пресс-службе миндортранса Челябинской области, субсидируемые маршруту появились в 2018 году.

«В 2017 году из аэропорта Челябинска субсидируемых маршрутов не было. С 2018 года в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1242 Правительство Челябинской области приняло участие в софинансировании авиаперелетов по следующим направлениям, В 2018 году: четыре рейса из Челябинска в Горно-Алтайск, Белоярский, Нижневартовск, Новый Уренгой и обратно. Перевозки осуществлялись авиакомпанией АО „ИрАэро“. В 2019 году: девять рейсов из Челябинска в Казань, Самара, Сургут, Новый Уренгой, Нижневартовск, Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону. В 2020 году: десять рейсов из Челябинска в Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Волгоград, Омск, Сургут, Самара, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону. Один рейс из Магнитогорска в Новосибирск»,— сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в миндортрансе подчеркнули, что направления в Нижний Новгород, Омск, Волгоград, Новосибирск являются новыми для региона. Полёты в Новый Уренгой в свою очередь переведены на финансирование только из средств федерального бюджета, поскольку это маршрут в регион, относящийся к арктической зоне Российской Федерации. Сейчас все документы направлены на проверку в рабочем порядке.