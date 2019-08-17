В Челябинской области появятся дополнительные меры соцподдержки для ветеранов

Выплаты полагаются сразу нескольким категориям граждан.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 17 августа, принял участие в работе пленума областного Совета ветеранов. Впервые работа прошла в режиме видеоконференции, к которой подключились более 50 студий из разных городов и районов области. Также на пленуме присутствовали главы территорий.

Глава региона сказал вступительное слово и обратился к Совету ветеранов с решением, которое он принял после прошлой их встречи.

«Я принял решение увеличить труженикам тыла ежемесячную денежную выплату с 270 рублей до 1600 рублей. Также я принял решение восстановить социальную справедливость в отношении категории граждан "Дети погибших защитников Отечества". 29 тысяч наших земляков будут ежемесячно получать 500 рублей. Из областного бюджета на это дополнительно будет направлено 200 миллионов рублей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Пока в Челябинской области всего 123 человека пользовались мерами поддержки как труженики тыла.

«Дело в том, что выплата для них была ничтожно мала — 270 рублей. Но сейчас есть возможность для более чем 10 тысяч тружеников тыла уйти в эту категорию и получать выплату 1600 рублей», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что соответствующие законопроекты внесут в Законодательное собрание на рассмотрение уже в этом месяце.