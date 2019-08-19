Должники смогут получать СМС о запрете на выезд

Поправки о расширении полномочий приставов могут вступить в силу в следующем году.

Российские судебные приставы смогут извещать должников по СМС об ограничении выезда за рубеж. Об этом сообщили в издании ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции и ФССП России.

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительной власти» 6 августа были внесены на рассмотрение в Госдуму правительством. Если их примут, новые полномочия у приставов появятся уже с 2020 года.

«Лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи», — рассказали ТАСС в Минюсте.

В ФССП добавили, что граждане смогут получать информацию от ведомства не только через СМС, но и через уведомления на сайте Госуслуг. Для этого необходимо оформить расписку о согласии с указанием мобильного телефона. Люди, которые не согласны получать уведомления через СМС и Госуслуги, будут проинформированы через обычную почту. Кроме того, компании и индивидуальные предприниматели смогут получать извещения на электронную почту, указанную в ЕГРЮЛ или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).