Алексей Текслер раскрыл секреты проведения спортивных игр БРИКС

Глава региона поделился своим отношением к спорту.

Глава Челябинской области Алексей Текслер, эксклюзивно для медиахолдинга ОТВ, раскрыл несколько секретов проведения спортивных игр БРИКС. Глава региона рассказал о том, сколько в регионе откроется новых спортивных школ, а также поделился своим отношением к спорту.

«Мы с пацанами во дворе с удовольствием играли, не просто с удовольствием, у нас там настоящие баталии были, междворовые по футболу. Я всегда занимался спортом», — подчеркнул Алексей Текслер.

Узнать подробности можно в новом выпуске программы «Красный блокнот». Посмотреть его можно будет в воскресенье, 18 августа, в 21:30 на телеканале ОТВ.