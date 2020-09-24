В Челябинской области появится транспорт для медработников малых населенных пунктов

Этот вопрос задал глава Троицка Правительству РФ.

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23-24 сентября в Великом Новгороде проходит второй форум глав городов «Дни лидеров местного самоуправления». Челябинскую область в этом году представляет глава Троицка Александр Виноградов.

В первый же день форума Александр Виноградов задал острый вопрос, который волнует все регионы, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Проблему недостатка транспорта для медработников малых населенных пунктов обсудили на мероприятии.

«Правительство РФ выделяет значительные средства на приобретение автомобилей скорой помощи. Но когда автомобили скорой приезжают в отдалённые, малые населённые пункты, зачастую это заканчивается госпитализацией. Что касается плановых приёмов, медработникам сложно добраться до пациентов, а пациентам сложно добраться до врачей. Есть ли возможность у Правительства оказать содействие субъектам РФ в приобретении легкового автотранспорта для обеспечения медицинских учреждений?», — поставил вопрос глава Троицка.

На что Михаил Мишустин ответил, что средства на приобретение такого транспорта выделят в следующем году, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Председатель Правительства РФ отметил и важность вопроса от Челябинской области.