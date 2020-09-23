Стелу памяти работников эвакогоспиталей установили в Троицке

Мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, создан при поддержке компании «НОВАТЭК».

Послушать 00:00

Тысячи спасенных жизней и сотни бессонных ночей — вклад работников эвакуационных госпиталей в годы Великой Отечественной войны почтили установкой нового памятника в Троицке. Заявка поискового отряда «Троицк — город тыловых госпиталей» победила в патриотическом проекте «Огонь Победы» компании «НОВАТЭК-Челябинск» : ежегодно поставщик газа занимается реставрацией мемориальных комплексов и поддержанием их в надлежащем состоянии.

В военные годы раненых солдат и командиров лечили в семи госпиталях Троицка. Имена героев и погибших бойцов добровольцы продолжают собирать до сих пор, они же занимаются поиском родственников санитарок, медсестер и врачей. На открытие стелы пригласили Николая Кандирова — сына санитарки Веры Кандировой.

«Еще малышом я вместе с матерью бегал на вокзал. Бегал, потому что когда приходили эшелоны с ранеными, весь персонал госпиталя торопился скорее встретить», — делится воспоминаниями мужчина.

Новый четырехметровый монумент выполнен в серо-красных тонах — символах войны, мира и победы. Золотые журавли на лицевой стороне символизируют души, взмывающие в небо.

«Это очень важный момент для нас, потому что общественники и жители города много раз говорили, что нужно увековечить память людей, которые работали в госпиталях, которые лечились», — отмечает заместитель главы Троицка Кирилл Рогель.

За время существования проекта «Огонь Победы» удалось восстановить уже 49 мемориалов на территории Челябинской области. Для участия в конкурсе нужно подать заявку и защитить проект перед экспертной комиссией.