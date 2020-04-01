Почти 60 тысяч медицинских масок поступили в Областной аптечный склад

Работа по пополнению остатков идет постоянная.

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Сегодня утром, 1 апреля, губернатор Алексей Текслер уведомил, что за сутки в аптеки Областного аптечного склада поступило около 60 тысяч масок — 37 тысяч вчера, 31 марта, и 20 тысяч — сегодня.

Он также отметил, что все медучреждения также обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Все медучреждения должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проводятся соответствующие тренировки, всем даются инструкции. По маскам запас для медицинских служб сформирован на 21 день. Мы каждый день занимаемся пополнением остатков», — сообщил Алексей Текслер.

Отмечалось, что спрос на маски гораздо выше, чем во время эпидемии гриппа и ОРВИ, поэтому часть масок обязательно будет распространяться в аптеки. Регион держит ситуацию на контроле и работает с розничной сетью.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-351-240-15-16.