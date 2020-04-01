Более 80 телефонов горячей линии службы занятости заработало в Челябинской области

Интересующие вопросы могут задать как граждане, так и работодатели.

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С сегодняшнего дня и на протяжении всего апреля в Челябинской области будут работать 88 телефонов горячей линии службы занятости населения как для граждан, так и для работодателей в рамках ежегодного мероприятия «Дни службы занятости». Из-за ситуации с коронавирусом в области в этом году акция пройдёт в онлайн-формате.

«По телефонам горячей линии жители Челябинской области смогут задать вопросы о получении поддержки государства в случае потери работы, решении проблем трудоустройства и предувольнительные консультации»,— сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Кроме того, работодатели также смогут проконсультироваться о мерах государственной поддержки, участии в дополнительных мероприятиях службы занятости и задать другие интересующие их вопросы.

«Данная акция организована с целью повышения качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения, а также повышения эффективности взаимодействия с работодателями, органами местного самоуправления и социальными партнёрами»,— добавили в мэрии.

Список номеров телефонов и электронных почт можно найти здесь.