«Главное, чтоб не было очагов»: Алексей Текслер дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом

Губернатор выразил уверенность, что Челябинская область сможет остановить распространение болезни.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился с журналистами своими прогнозами во время брифинга по ситуации с коронавирусом в регионе. По словам Алексея Текслера, в правительство региона предпринимает все необходимые меры, чтобы держать ситуацию на контроле.

«Важно, чтобы не было очагов болезни. У нас была заболевшая семья, в Кизиле выявлен очаг. Все остальные, это разовые случаи. Если мы сможем остановить, а я надеюсь, что сможем, потому что мы все делаем для этого, возникновение таких очагов, то мы будем держать ситуацию на контроле», — отмечает глава региона.

Отметим, что в ближайшее время жители Челябинской области не будут возвращаться на территорию региона из заграничных поездок. Изолировав тех, кто уже приехал, а также остальных жителей региона, можно остановить распространение болезни.

Напомним, что за последние сутки у 6 южноуральцев подтвердилось заражение коронавирусной инфекции. Также появилось 4 новых условно положительных случаев заболевания.