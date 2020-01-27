В 6 раз больше зрителей вместят трибуны в День Победы в Челябинске

Алексей Текслер держит на личном контроле подготовку к празднованию 9 мая в регионе.

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Сегодня на заседании оргкомитета при губернаторе был обсужден ряд вопросов, которые касаются празднования юбилейного Дня Победы. Алексей Текслер сделал акцент на том, что ветеранам нужно уделить особое внимание и не только в день праздника. Глава региона призвал к оперативному реагированию на жалобы или просьбы тех, кто прошел для нас войну или трудился в тылу.

«Более 440 миллионов из бюджета было направлено на помощь ветеранам. Отремонтируют дома 400 ветеранов. 6,8 миллионов рублей потратят на санаторно-курортное лечение», — рассказала Ирина Буторина, глава регионального Минсоца.

По инициативе главы региона Алексея Текслера, в этом году были увеличены размеры ежемесячных выплат труженикам тыла с 270 до 1 600 рублей.

Глава Челябинской области отметил, что сотрудники ответственных структур должны знать в лицо каждого ветерана.

«Важно приглашать ветеранов на различные мероприятия, учитывая их состояние. Культурная и торжественная составляющая должны быть обязательно», — отметил губернатор.

Алексей Текслер также обратил внимание на то, что в связи с большим юбилеем организация празднования Дня Победы в этом году должна быть выше, чем обычно. Муниципалитетам стоит наладить взаимодействие по обмену опытом в проведении праздничных мероприятий. Отдельное внимание необходимо обратить на те локации, где будут проходить митинги и концерты.

«Созданы межведомственные группы по организации проведения мероприятий, по поддержке ветеранов. Челябинская и чебаркульская части будут участвовать в параде на площади Революции. Будет участвовать, в том числе, и современная авиационная техника. Возложение венков будет в 9 часов, парад начнётся в 11», — рассказал вице-губернатор Олег Климов.

В Челябинске в этом году оборудуют новую трибуну на 3 522 посадочных мест. Ранее их было всего 600. В городских мероприятиях примут участие 2 500 ветеранов. В празднике на площади Революции выступят 2 парадных расчета из 168 человек и 24 единицы техники.

«На территории районов города запланировано провести более 140 мероприятий. Планируют сформировать команду из 100 волонтеров, которые будут помогать в организации мероприятий. До 30 апреля будут закончены работы по двум мемориалам, на это потратят около 14,6 миллионов», — отметила глава Челябинска Наталья Котова.

По всей области проверят и при необходимости приведут в порядок почти 1 300 мемориалов, 22 вечных огня и 21 огонь памяти. Правительство области поставило перед муниципалитетами задачу до марта этого года привести в порядок все мемориалы в регионе, за каждым из них должен быть закреплен ответственный. То же самое касается братских захоронений, сейчас 24 из 27 из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Принята Федеральная программа увековечивания памяти погибших. Сейчас по всем мемориалам разработаны дорожные карты. На особом контроле сразу 14 муниципалитетов, где есть мемориалы в неудовлетворительном состоянии. Восстановлением должны заняться сами муниципалитеты», — рассказал Олег Климов.

В регионе планируется более 300 мероприятий, которые будут проводиться в течение всего Года памяти и славы. В музеях будет организовано более 50 тематических выставок. На главной пешеходной улице Челябинска выставят 20 стендов с фотографиями.

«В театрах появится 15 новых спектаклей. В рамках проекта „Огонь Победы“ пройдут гастроли по муниципалитетам, где нет своих театров. В каждом муниципалитете пройдёт концерт „Ветеранские встречи“. В рамках проекта „Лицо Победы“ изготовят 150 билбордов со снимками ветеранов», — перечислил вице-губернатор Вадим Евдокимов.

По примерным подсчетам в шествии «Бессмертного полка» примут участие порядка 150 000 южноуральцев.

Недавно образованный в области симфонический оркестр в честь Дня Победы даст концерты в Сатке и Магнитогорске (7 и 8 мая), а 9 мая на главной площади Челябинска.

Отдельное внимание Алексей Текслер обратил на обеспечение безопасности во время праздничных торжеств.

«Что касается безопасного нахождения людей, прошу Росгвардию, полицию и медслужбы таким образом организовать работу, чтобы не было никаких сбоев», — подчеркнул губернатор.

По итогам проведенного оргкомитета Алексей Текслер поручил организовать работу по подготовке к празднованию 75-летия Победы всех глав муниципалитетов Челябинской области.