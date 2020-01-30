Первую медаль к 75-летию Победы ветерану вручил Алексей Текслер

Награда стала отличным подарком к прошедшему 100-летнему юбилею.

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Алексей Текслер сегодня, 30 января, навестил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Хлебинского. Не так давно ему исполнилось 100 лет. Губернатор приехал поздравить его с прошедшим вековым юбилеем, а также вручить первую в регионе медаль в 75-летию Победы.

«Поздравляю Вас и благодарю за Ваш фронтовой ратный подвиг. Мне сказали, что Вам недавно исполнилось 100 лет, я Вас от всей души поздравляю! Думаю, это не последний рубеж, дальше будет и 110, и 120! Я Вам желаю здоровья, это самое важное! Берегите себя, большое спасибо Вашим родным, за то, что они всегда рядом», — поздравил долгожителя глава региона.

Михаил Хлебинский дважды получал поздравления от президента России в 1990 и и в 1995 годах. С новым губернатором долгожитель встретился впервые, он сердечно поблагодарил главу региона и всю его команду за поздравления и столь приятный визит. Алексей Текслер рассказал ветерану, что и его дедушке совсем скоро исполнится 96 лет.

«Да, вот так и не ожидал. Потихоньку-потихоньку и 100 лет. И я Вам желаю здоровья, успехов и дожить до 100 лет, тем более, есть с кого пример брать», — пожелал губернатору Михаил Хлебинский.

Всю свою жизнь ветеран проработал учителем. Несмотря на свои годы, Михаил Хлебинский отличается завидной активностью и статью. Он продолжает шутить и радоваться жизни.