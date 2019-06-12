/ Челябинцы на несколько часов останутся без электричества

Отключение энергии пройдёт в два этапа и затронет три подстанции.

В две ближайшие субботы, 15 и 22 июня, жители некоторых районов Челябинска на несколько часов вернутся в Средневековье. Энергетики обесточат жилые дома, социальные учреждения, торгово-развлекательные комплексы и гостиницы из-за работ по демонтажу грозозащитного троса.

Список улиц, которые затронет отключение электроэнергии, и сроки работ доступны ниже.

Подстанция «Западная» в Центральном районе (15 июня, с 1:30 до 11:00):

район, ограниченный улицами Коммуны, Энгельса, проспектами Ленина и Свердловским, а также Ленина, Свердловским и улицами Воровского, Худякова, Лесопарковой

Подстанция «Спортивная» в Калининском районе (15 июня, с 1:30 до 11:00):

район, ограниченный улицами Косарева, Краснознаменная, Братьев Кашириных и проспектом Победы, а также Свердловским и улицами Труда, Северо-Крымская, Герцена

Подстанция «Новоградская» в Северо-Западном районе (22 июня, с 1:30 до 8:00):

район, ограниченный улицами Северо-Западная Околица, Салавата Юлаева, Чичерина и Новоградским проспектом, а также улицами Городская, Салавата Юлаева, 40-летия Победы и Комсомольским проспектом

Рекомендуем горожанам заранее зарядить свои гаджеты и запастись фонариками, а владельцам электрических плит — приготовить завтрак накануне.