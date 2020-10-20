В Челябинской области появится новый туристический кластер

Распоряжение о создании «Горного Урала» подписал Алексей Текслер.

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Новый туристско-рекреационный кластер «Горный Урал» появится в Челябинской области. Распоряжение о его создании сегодня, 20 октября, подписал губернатор Алексей Текслер. Комплекс объединит территории пяти районов и шести городских округов. Как объяснили в пресс-службе правительства Челябинской области, его целью станет развитие внутреннего, въездного, социального и детского туризма, а также поддержка развития объектов туристской индустрии.



«Кластер объединит территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского муниципальных районов, а также Златоустовского, Карабашского, Миасского, Трёхгорного, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов. Задачи, которые решит развитие кластера: повышение туристской привлекательности уникальных объектов области; увеличение количества мест временного проживания (в гостиницах, домах отдыха, базах, санаториях); снятие инфраструктурных ограничений для отдельных территорий; развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; подготовка кадров для туристической отрасли внутри кластера; информационное продвижение кластера», — пояснили сайту «Первый областной» представители правительства региона.

Также кластер должен помочь региону в экологической и экономической составляющей. В первом случае он даст стимул для развития экотуризма и возможности формирования особо охраняемых территорий регионального и федерального значения. Отмечается, что проект кластера уже проработан, а эксперты оценили его по достоинству.

«Подана заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы „Туризм“ госпрограммы РФ „Экономическое развитие и инновационная экономика“. По ней будут финансироваться объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов по созданию туркластеров, со сроком реализации в 2021–2023 годах», — добавили в правительстве региона.

Отметим, что сейчас планируется формирование заявок на федеральное софинансирование. Оно будет осуществляться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который создадут в ближайшее время.