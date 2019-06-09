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/ В Челябинской области потеплеет до +30

В Челябинской области потеплеет до +30

В регион возвращается тёплая и солнечная погода, однако баловать южноуральцев небесная канцелярия будет недолго.
сегодня в 10:10
  |  Общество
Прохлада, дожди и порывистый ветер отступают с Южного Урала, но надолго ли? По прогнозам синоптиков, уже завтра, 10 июня, столбики термометров в Челябинской области достигнут отметки в 30 градусов выше нуля. Однако уже к концу недели в регион может вернуться непогода.

В понедельник в южноуральской столице воздух прогреется до +28, возможен небольшой дождь. Утром и днём по небу будут гулять облака, а к вечеру оно полностью прояснится. Ночью на улице также будет тепло: температура воздуха не опустится ниже +17. Ветер северо-западный и западный 3-6 м/с.

Во вторник, 11 июня, в Челябинске будет тепло и малооблачно. Днём воздух прогреется до 25-27 градусов выше нуля, после обеда в городе могут пройти небольшие дожди. Западный ветер подует со скоростью 3-6 м/с.

В День России, 12 июня, на улице будет тепло и солнечно, существенные осадки не ожидаются. Столбики термометров достигнут отметки в +26 градусов, ветер сменится на северо-западный и стихнет до 2-4 м/с.

В четверг, 13 июня, жара пойдёт на спад, и Южный Урал освежат дожди. Утром в Челябинске будет ясно, а температура воздуха составит +20. Однако к обеду небо над южноуральской столицей затянут тучи, по городу пройдут ливни. Воздух остынет до 15-17 градусов выше нуля, западный и северо-западный ветер усилится до 5-8 м/с. Ночь с четверга на пятницу будет холодной: на улице похолодает до +8.

В последний день рабочей недели, 14 июня, челябинцев ждёт облачная погода с прояснениями. Пятничным утром столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля, а к полудню воздух прогреется до +18. Существенные осадки в областной столице не ожидаются, ветер северо-западный 2-5 м/с.

Выходные, 15 и 16 июня, для южноуральцев будут дождливыми и прохладными. В субботу по области пройдут небольшие дожди, а в воскресенье их сменят настоящие ливни с грозами. Воздух в Челябинске в эти дни прогреется до 14-16 градусов выше нуля, западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с.

Метеочувствительные люди в ближайшие семь дней могут вздохнуть спокойно: атмосферное давление будет близко к нормальному значению, а серьёзные возмущения геомагнитного поля не ожидаются. Однако в понедельник, вторник и среду южноуральцам не стоит забывать дома головные уборы, и бутылочка питьевой воды, взятая с собой, тоже придётся кстати.

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