/ Южноуральский чиновник берёт взятки пшеницей

Так, за мешки с пшеницей глава села «продал» одному из местных предпринимателей 34 гектара земли. Территория осталась в собственности посёлка, однако бизнесмен пользовался ей бесплатно.В отношении бывшего главы администрации сельского поселения возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Обвиняемому грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Четыре тонны пшеницы, которые глава села получил за оказанные услуги, на рынке стоят около 25 тысяч рублей. Неужели слуга своих односельчан находился в столь бедственном положении? Расставить все точки над i в ближайшее время предстоит суду.