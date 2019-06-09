/ Южноуральский чиновник берёт взятки пшеницей

Необычная коррупционная схема была выявлена в одном из сёл Челябинской области.

Сотрудники правоохранительных органов Челябинской области уличили главу одного из сёл Чесменского района во взятке. Чиновник оказался находчивым: вместо денежных купюр слуга народа брал зерно и другие сельскохозяйственные культуры.

Так, за мешки с пшеницей глава села «продал» одному из местных предпринимателей 34 гектара земли. Территория осталась в собственности посёлка, однако бизнесмен пользовался ей бесплатно.

В отношении бывшего главы администрации сельского поселения возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки» и части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Обвиняемому грозит реальное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет

— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Четыре тонны пшеницы, которые глава села получил за оказанные услуги, на рынке стоят около 25 тысяч рублей. Неужели слуга своих односельчан находился в столь бедственном положении? Расставить все точки над i в ближайшее время предстоит суду.