Теплая погода возвращается в Челябинскую область

Погожие деньки ждут южноуральцев в уже в середине недели.

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Хорошая погода возвращается в Челябинскую область. Несколько дней южноуральцев будут радовать теплые дни. На смену «хмурой» и дождливой, по-настоящему осенней погоде, придет бабье лето. Температура на территории региона днем может подняться до 20 градусов тепла. Ночная же температура не опустится ниже трех градусов со знаком «плюс».

«В ближайшие несколько дней в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — сообщили сайту «Первый областной» в челябинском гидрометцентре.

На территории региона ожидается северный, северо-западный ветер, порывами от 3 до 8 метров в секунду.