В Челябинской области потеплеет до +12 градусов 2 апреля

Осадков не будет

Во вторник, 2 апреля, в Челябинской области местами потеплеет до +12 градусов. Где-то будет пасмурно, а где-то — солнечно. В отдельных районах возможен порывистый ветер, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

Этой ночью в Челябинске температура воздуха составит около +1°C, днем на порядок выше — до +10°C. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +7…+13 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

В Миассе также обойдется без осадков. Столбики термометров в городе установятся в пределах от +7 до +11°C. Ветер преимущественно южного направления до 3 метров в секунду.

Жителям Троицка синоптики прогнозируют +8°C. Небо затянется облаками, но осадков быть не должно. Ветер южный до 4 метров в секунду.

В Сатке обещают от +9 до +12°C и облачную погоду с прояснениями. Ветер юго-западного направления до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе предстоящей ночью будет варьироваться от −3 до +2°C. Утром местами возможен туман. Днем показания термометров поднимутся до +7…+12°C, в низинах — до +2°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.