В Челябинской области построят дорогу до Екатеринбурга в обход Миасса

Это обсуждалось на встрече Алексея Текслера и главы Минтранса Евгения Дитриха.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с главой Минтранса России Евгением Дитрихом. На ней глава региона и член правительства страны обсудили реализацию нацпроектов на Южном Урале, планы дорожных работ на следующий год и вопросы привлечения федерального финансирования на эти цели.



Алексей Текслер рассказал Евгению Дитриху о том, куда идут выделяемые региону деньги. Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 297 километров дорог, а уже в этом году, как сообщили в пресс-службе правительства Южного Урала, в нормативное состояние будет приведено 797 километров полотна. Также по поручению Алексея Текслера на ремонт дорог выделены средства Челябинску, Магнитогорску и другим муниципалитетам.

«Еще одна ключевая задача в области — обновление подвижного состава пассажирского транспорта. От Челябинской области в министерство направлена заявка на получение субсидии в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Она предполагает приобретение в 2021 году при поддержке федерального центра более 100 новых автобусов, 50 трамваев и 50 троллейбусов для Челябинска, а также 17 трамвайных вагонов для Магнитогорска. В ходе встречи Алексей Текслер и Евгений Дитрих обсудили реконструкцию федеральных автодорог, которые проходят по территории Челябинской области. Так к 2028 году планируется организовать четырехполосное движение по трассе М-5 „Урал“ на всем участке дороги, которая проходит по территории Челябинской области. В течение нескольких лет будет закончен капитальный ремонт трассы Челябинск — Екатеринбург, которая также на всем протяжении будет иметь четыре полосы движения»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства региона.

Помимо этого, Алексей Текслер презентовал проект строительства дороги в обход Миасса в направлении Екатеринбурга. Она должна позволить пустить грузовой поток в объезд города. Для этого необходимо построить 35 километров дорожного полотна и реконструировать 7. Губернатор попросил Минтранс оказать в этом вопросе поддержку.

«Важно, чтобы в следующем годы мы не изменили динамику, которая у нас есть по дорожному строительству, нужна дополнительная поддержка с федерального уровня, и мы договорились, что такая поддержка будет оказана. Плюс, важно развитие транспортной инфраструктуры, это общественный транспорт, мы в следующем году будем входить в программу Минтранса по обновлению общественного транспорта в наших городах», — заявил после встречи Алексей Текслер.

Помимо этого, Алексей Текслер и Евгений Дитрих обсудили развитие аэропортов Челябинска и Магнитогорска, а также новой дорожной сети. Отметим, что губернатор работает в Москве второй день. Ранее глава Челябинской области принял участие в заседании Госсовета. Сам Алексей Текслер считает, что эти дни прошли эффективно, и губернатор обещает продолжить работу с федеральным центром.