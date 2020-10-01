Главы Челябинской области и Татарстана посетили ЧТПЗ

Им показали процесс отработки отводов и выставку автомобилей.

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Следующим пунктом в маршруте губернатора Алексея Текслера и главы Татарстана Рустама Минниханова стал Челябинский трубопрокатный завод. Там руководителям регионов показали процесс отработки отводов. Также прямо на территории ЧТПЗ Алексей Текслер и Рустам Минниханов осмотрели выставку автомобилей, на которой, как рассказал корреспондент «Первого областного», была представлена продукция Челябинской области и Татарстана.



«Татарстан представил микроавтобусы „Форд“ производства компании „Соллерс“ из Елабуги. Челябинская область представила спецтехнику на базе грузовых „Уралов“»,— отметил корреспондент сайта «Первый областной».

Добавим, что также сегодня, 1 октября, в планах глав регионов проведение встречи, на которой обсудят взаимодействие и сотрудничество Челябинской области и Татарстана. Напомним, ранее Алексей Текслер и Рустам Минниханов открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю, а также возложили цветы у монумента Героя Советского Союза Мусы Джалиля.