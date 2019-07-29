В Челябинской области пострадавшие в страшном ДТП находятся в реанимации

По факту аварии будет возбуждено уголовное дело.

В Челябинской области одного из пострадавших страшного ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова перевели в Миасс. Мужчина после аварии был госпитализирован в Карабаш, после с тяжелыми травмами его направили в Миасс. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировано.



«Пострадавшему переливалась кровь, проводились противошоковые мероприятия и дообследование. Пришлось удалить поврежденные участки кишечника, теперь продолжается лечение», – рассказал Сергей Сахаров, заместитель главного врача по медицинской части ГБ № 2 города Миасса.

Авария произошла 28 июля в Аргаяшском районе. По словам очевидцев, водитель Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta. В больницу после инцидента доставлены два пассажира и водитель «Лады». Владельцем Lexus оказался бывший вице-губернатор Андрей Косилов. Одна из пострадавших, госпитализированная в реанимацию городской больницы № 3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние стабильное.



Как сообщили в пресс-службе МВД, Андрей Косилов в момент аварии находился в трезвом состоянии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Степень вреда здоровья пострадавших, будут изучать следователи.