В Челябинской области полностью восстановили движение поездов после аварии

Задержка составила от 1,5 до 12 часов

Вечером 13 февраля в Челябинской области открыли движение по двум путям после столкновения двух поездов на станции Бердяуш. Сейчас все составы следуют по своим маршрутам, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Время задержки составило от 1,5 до 12 часов. Пассажиры задержанных поездов и ожидавшие отправления на вокзалах были обеспечены питанием и водой. Все системы жизнеобеспечения в поездах работали исправно», — уточнили в компании.

Сейчас РЖД принимает все необходимые меры для минимизации времени задержки поездов.

Напомним, вечером 12 февраля на станции Бердяуш столкнулись тепловоз и грузовой поезд. В результате с рельсов сошли 12 вагонов. Движение поездов было нарушено, к ликвидации последствий аварии привлекли более 250 человек.

Позже выяснилось, что машинист тепловоза был в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с грузовым поездом на втором пути. В его отношении возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Движение по одному из путей удалось восстановить утром 13 февраля.