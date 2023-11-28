Шестилетний южноуралец приготовил 145 банок тушенки для бойцов СВО

Семья мальчика передала продукцию Народному фронту

Шестилетний Кирилл приготовил 145 банок тушенки с гречкой для отправки гуманитарной помощи военнослужащим в зону специальной военной операции. Отец мальчика полностью поддержал идею сына и передал партию продукции челябинскому отделению Народного фронта. «Фронтовики» не смогли не рассказать о таком подвиге маленького патриота.

Кирилл имеет инвалидность, по словам его отца Павла Зайцева, мальчик еще не умеет писать. Поэтому свой привет бойцам СВО решил передать не письмом, а не менее приятным подарком. Мальчик помог своей семье приготовить тушенку с гречкой. Всего получилось 145 банок, которые вместе с несколькими килограммами копченой грудинки и ватными штанами семья Зайцевых передала Народному фронту в Челябинске.

«Их совместные усилия и доброе сердце привели к тому, что готовую продукцию удалось оперативно передать в Народный фронт до момента отправки машины „за ленточку“. Благодаря такому взрослому и доброму жесту от маленького Кирилла и его семьи южноуральские бойцы ощутят поддержку земляков», — рассказали в Народном фронте.

А на юге Челябинской области, в Нагайбакском районе, неравнодушные жители установили специальные ящики в магазинах. В этих ящиках все желающие могут оставить наличные. Деньги пойдут на сбор гуманитарной помощи бойцам СВО.