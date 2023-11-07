В Челябинске за пять телемарафонов «Все для Победы!» на ОТВ в помощь бойцам СВО собрали почти 16 млн рублей

Очередную благотворительную акцию приурочили ко Дню народного единства

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В День народного единства, 4 ноября, ОТВ и Народный фронт провели пятый совместный телемарафон «Все для Победы!». За время прямого эфира южноуральцы перевели для бойцов в зоне СВО 350 тысяч рублей и передали вещей еще на 400 тысяч.

Напомним, эфир в режиме нон-стоп проходил с 9:00 до 13:00. Телезрителей приветствовали не только ведущие из челябинской студии, но и их коллеги из Донецка — журналисты телеканала «Оплот-ТВ». Во время марафона на экраны выходили интервью с волонтерами и врачами СВО, приветы от бойцов, а также фильмы о героях спецоперации.

«Очень важно, что мы объединили в рамках телемарафона не только Челябинскую область, но и Донецкую народную республику, Волноваху, Ясиноватую. Наша страна всегда побеждала, когда объединялась, поэтому сегодня нет никаких сомнений, что мы победим! ОТВ делает правильные вещи, когда организует такие марафоны», — отметил губернатор Челябиннской области Алексей Текслер.

Как сообщили в отделении Народного фронта Челябинской области, на протяжении всех четырех часов южноуральцы перечисляли средства на специальный региональный счет и приносили вещи в пункт сбора проекта «Все для Победы!».

«Это теплые вещи, дизельные генераторы, медицинская помощь, окопные свечи, термобелье, носки и продукты питания», — уточнили в организации.

Всего за пять прошедших акций удалось собрать почти 16 миллионов рублей в помощь бойцам.

Отметим, что ОТВ — единственный телеканал в стране, который сделал подобные благотворительные марафоны традиционными. Ежемесячно, в Дни боевой славы, на «Первом областном» проводятся тематические эфиры, во время которых объявляется сбор средств.