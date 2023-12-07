Ученица 10-го класса МАОУ «Гимназия № 80» Алина Габбасова — победительница многих олимпиад различного уровня. За усердный труд и успехи в учебе она получила стипендию губернатора Челябинской области в размере 50 тысяч рублей.
Что делать с полученными деньгами, школьница решила сразу: отправить их в поддержку южноуральских военнослужащих. Вдохновила ее на такой поступок история одноклассницы, отец которой отправился в зону СВО.
«Безусловно, ей было очень страшно и она переживала за папу. Услышав эту историю, я вдохновилась и поняла, что могу, получив премию губернатора, направить ее в помощь нашим ребятам, бойцам», — делится Алина.
Сегодня, 7 декабря, в региональном отделении Народного фронта Алина перечислила денежные средства в фонд сбора помощи проекта Народного фронта «Все для Победы!». Там Алине рассказали, на что потратят полученные денежные средства.
«Сейчас зима, поэтому акцент делается на теплые вещи. Но что, конечно, всегда актуально для бойцов — это средства связи, например рации», — пояснила представитель фонда Анастасия.
Алина решила выбрать для покупки рации.
«Думаю, это очень полезная покупка, чтобы бойцы всегда были на связи и оперативно выполняли приказы», — говорит девушка.
На денежные средства получится приобрести около 20 новых раций, в которых нуждаются наши бойцы.
«Мы планируем, что Алина лично в руки передаст бойцам всю помощь», — комментирует представитель Народного фронта.
Напомним, оказать свою поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО, могут все желающие. Пункт сбора помощи Народного фронта «Все для Победы» работает по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20. Часы работы: 10:00—17:00. Тел. 8 (351) 264-64-14, 8-982-364-64-81 (телеграм).
Добавим, 9 декабря на канале ОТВ пройдет шестой телемарафон в рамках акции Народного фронта «Все для Победы!», в ходе которого зрители смогут перечислить деньги для сбора гуманитарной помощи для военнослужащих.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города