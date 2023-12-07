Ученица 10-го класса МАОУ «Гимназия № 80» Алина Габбасова — победительница многих олимпиад различного уровня. За усердный труд и успехи в учебе она получила стипендию губернатора Челябинской области в размере 50 тысяч рублей.

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Что делать с полученными деньгами, школьница решила сразу: отправить их в поддержку южноуральских военнослужащих. Вдохновила ее на такой поступок история одноклассницы, отец которой отправился в зону СВО.

«Безусловно, ей было очень страшно и она переживала за папу. Услышав эту историю, я вдохновилась и поняла, что могу, получив премию губернатора, направить ее в помощь нашим ребятам, бойцам», — делится Алина. 
Сегодня, 7 декабря, в региональном отделении Народного фронта Алина перечислила денежные средства в фонд сбора помощи проекта Народного фронта «Все для Победы!». Там Алине рассказали, на что потратят полученные денежные средства. 

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«Сейчас зима, поэтому акцент делается на теплые вещи. Но что, конечно, всегда актуально для бойцов — это средства связи, например рации», — пояснила представитель фонда Анастасия.
Алина решила выбрать для покупки рации. 

«Думаю, это очень полезная покупка, чтобы бойцы всегда были на связи и оперативно выполняли приказы», — говорит девушка.
На денежные средства получится приобрести около 20 новых раций, в которых нуждаются наши бойцы. 

«Мы планируем, что Алина лично в руки передаст бойцам всю помощь», — комментирует представитель Народного фронта.
Напомним, оказать свою поддержку бойцам, находящимся в зоне СВО, могут все желающие. Пункт сбора помощи Народного фронта «Все для Победы» работает по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 20. Часы работы: 10:00—17:00. Тел. 8 (351) 264-64-14, 8-982-364-64-81 (телеграм).

Добавим, 9 декабря на канале ОТВ пройдет шестой телемарафон в рамках акции Народного фронта «Все для Победы!», в ходе которого зрители смогут перечислить деньги для сбора гуманитарной помощи для военнослужащих.