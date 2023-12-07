Школьница из Челябинска перечислила свою стипендию в сбор Народного фронта «Все для Победы!»

Благодаря ей совсем скоро южноуральские бойцы получат новые рации

«Безусловно, ей было очень страшно и она переживала за папу. Услышав эту историю, я вдохновилась и поняла, что могу, получив премию губернатора, направить ее в помощь нашим ребятам, бойцам»,

— делится Алина.

«Сейчас зима, поэтому акцент делается на теплые вещи. Но что, конечно, всегда актуально для бойцов — это средства связи, например рации»,

— пояснила представитель фонда Анастасия.

«Думаю, это очень полезная покупка, чтобы бойцы всегда были на связи и оперативно выполняли приказы»,

— говорит девушка.

«Мы планируем, что Алина лично в руки передаст бойцам всю помощь»,

— комментирует представитель Народного фронта.