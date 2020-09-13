В Челябинской области подсчитали количество проголосовавших на 10 утра

Явка на выборы составила 19,24%.

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Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала явку на выборы депутатов в Законодательное собрание региона на 10 утра. В единый день голосования 13 сентября 2020 года избирательные участки посетили уже более 500 тысяч человек.

«Количество проголосовавших на 10:00 часов составило 19,24 % от общего числа избирателей, проголосовали 500 550 человек», — сообщили сайту «Первый областной» в облизбиркоме.

Напомним, что явка по первому досрочному дню голосования 11 сентября составила 245 145 человек, или 9,41%. Во второй день голосования, 12 сентября, избирательные участки посетили 464 199 южноуральцев, явка составила 17,81%.

Всего на территории региона открыт 2 321 участок. Сегодня, в единый день голосования, посетить их можно будет до 20:00.