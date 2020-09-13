1700 южноуральцев проголосовали на избирательных участках в СИЗО

Всего в Челябинской области было организовано четыре участка в следственных изоляторах.

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В Челябинской области организовали четыре избирательных участка в следственных изоляторах. Два из них расположены в Челябинске — СИЗО-1 и СИЗО-3, в Магнитогорске — СИЗО-2 и в Златоусте — СИЗО-4.

«В Единый день голосования, 13 сентября, порядка 1700 человек, содержащихся в следственных изоляторах Челябинской области, приняли участие в выборах депутатов нового созыва регионального Законодательного собрания, а также органов местного самоуправления», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Сотрудники следственных изоляторов, которые заступили на смену 13 сентября, проголосовали по открепительным удостоверениям.

Проверить то, как проходит процесс волеизъявления в следственных изоляторах, прибыли уполномоченный по правам человека региона Юлия Сударенко, председатель избиркома Сергей Обертас, а также председатель ОНК Василий Катанэ. В ходе проверки нарушений выявлено не было.