Итоги второго дня голосования подвели в Челябинской области

На избирательные участки пришли более 400 тысяч южноуральцев.

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12 сентября прошёл второй день досрочного голосования в Челябинской области. О том, сколько южноуральцев сделали свой выбор, сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе областной Избирательной комиссии.

«По итогам второго дня досрочного голосования 12 сентября 2020 года явка на выборах в Единый день голосования в Челябинской области составила 17,81% избирателей, проголосовало 464 199 человек»,— сообщили в Избиркоме.

Отметим, 11 сентября, в первый день досрочного голосования, на избирательные участки пришло почти в два раза меньше людей — 245 145 человек, или 9,41%.

Сегодня, 13 сентября, состоится последний и основной день голосования. Жители Челябинской области могут прийти на участки и отдать свой голос с 8:00 утра до 20:00 вечера.