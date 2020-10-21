В Челябинской области ожидается снег с дождём

Днём столбики термометров по-прежнему поднимутся до плюсовых температур.

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Сегодня, 21 октября, в Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра и снег. Температура воздуха также снизится. Подробнее о погоде на среду рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается до +1 градуса. Местами кратковременные дожди, осадки в виде дождя, переходящего в снег. Возможны гололёдные явления. В горах синоптики прогнозируют установление снежного покрова. Днём в регионе прогреется до +3, +8 градусов. Местами дожди, переходящие в снег. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики также прогнозируют до +1 градуса. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +5, +7 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям интересного и позитивного дня!