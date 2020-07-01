В Челябинской области 300 призывников отправили на службу. В обстоятельствах угрозы распространения новой коронавирусной инфекции перед отправлением молодых людей на поезде, и транспорт, и самих призывников подготовили к долгому пути.
«Сейчас производится отправка воинского эшелона с молодым пополнением. Произведена обработка эшелона, внутри соблюдается дистанция. Призывники снабжены дезинфицирующими гелями и средствами индивидуальной защиты с запасом на весь путь. В одном вагоне размещается не более 15 человек», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник отдела военного комиссариата Челябинской области полковник Кирилл Солодовник.
Перед тем, как в вагоны зашли призывники, поезд был обработан.
«Производится дезинфекция ручек, пола, дверей, мест общественного пользования. Эшелон обрабатывается перед посадкой и после посадки», — сообщает корреспонденту медиахолдинга ОТВ химик Артур Жанахов.
Самих призывников дважды протестировали на COVID-19. Вместе с ними в поезде будет ехать врач, который будет следить за их состоянием. Если у кого-то появятся признаки заболевания, его госпитализируют на ближайшей станции.
После прибытия на место назначения, призывники, вместе со старшими команд, проведут несколько недель в отдельных помещениях, для наблюдения за их состоянием.