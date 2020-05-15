Призывная кампания началась в Челябинской области

Из-за пандемии её старт сдвинулся на месяц.

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На Южном Урале стартовала призывная кампания. Изначально набор юношей в армию должен был стартовать ещё 1 апреля, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы в расписание. Принимать призывников начали только 12 мая, при этом соблюдая все необходимые эпидемиологические меры.



Медосмотр начинают проводить уже на входе в военкомат. Сначала измеряют температуру. Кроме того, призывников нужно пройти и несколько дезинфецирующих процедур. Каждого потенциального солдата на входе встречает медсестра с антисептиком, а внутри военкоматов висят памятки о важности социальной дистанции.

«Обработка всех помещений, где находятся призывники, специальными растворами, обработка документов. Все это организуется ежечасно и завершается каждый день полной дезинфекцией помещений»,— отмечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Андрей Пашкин.

Ежедневно призыв приходят 50 человек, поэтому чтобы не создавать очереди юношей разбивают на группы. У каждой своё время приёма, а в помещение людей запускают по 2-3 человека с небольшим интервалом. Каждый призывник при этом должен быть в маске и перчатках.

«Пока что люди у нас приходят с нормальной температурой. Если у молодого человека будет температура 37 и выше. мы вызываем скорую помощь. И изолируем призывника»,— рассказал «Первому областному» военный комиссар Курчатовского и Калининского районов Челябинска Фархат Сабитов.

Отметим, что за три дня работы призывной комиссии её прошли уже 524 юноши по всей Челябинской области, из которых к службе 161 человека. За весеннюю компанию планируется призвать 3500 человек. Отправка в военные части должна стартовать в начале июня. По прибытию новобранцев будет ждать двухнедельный карантин.