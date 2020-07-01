Политолог оценил уровень явки на голосование по поправкам

По словам Сергея Зырянова, цифры уже превышают данные референдума 1993 года.

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Явка на текущем голосовании по поправкам в Конституцию выше, чем во время референдума 1993 года и схожа со значениями президентских выборов в 2018-м. По словам политолога Сергея Зырянова, 27 лет назад стоял вопрос о признании голосования, тогда как текущие цифры выше.



«Явка значительно выше, чем при голосовании за Конституцию 93-го года, тогда явка была 54,8% всего явилось 50,63%, то есть на грани был референдум о принятии Конституции. В Челябинской области явка была 50,75%. Лично я вижу в этом голосовании выражение со стороны граждан России вотума доверия решению, которое предложил президент о внесении изменений. Первые данные, которые ЦИК приводит: за поправки высказывались 69,76%, против — 29,23%. Это Восток России, по мере подсчёта голосов ближе к Уралу и Европейской части данные будут меняться»,— сказал политолог Сергей Зырянов в эфире программы «Большая студия» на ОТВ.

Отметим, что сегодня, 1 июля, состоялся основной день голосования по поправкам в Конституцию России. В Челябинской области избирательные участки работали с 8 утра до 20 вечера.