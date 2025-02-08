Алексей Текслер отметил роль Челябинской области в развитии российской науки

Южноуральские организации ведут передовые разработки в разных сферах

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ученых и отметил, что Южный Урал по праву считается одним из крупнейших научных центров страны, локомотивом инновационного развития и технологического прогресса.

«Наши исследовательские организации ведут передовые разработки в самых разных сферах — металлургии, медицине, робототехнике, ракетостроении, ядерной физике, биотехнологии, гуманитарных отраслях. Мы продолжаем активно развивать научную инфраструктуру, включая поддержку Уральского межрегионального научно-образовательного центра и создание межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске»,— рассказал глава региона.

Кроме того, регион активно помогает молодым ученым, формируя все необходимые условия для запуска перспективных стартапов и внедрения инноваций в экономику.

Алексей Текслер пожелал всем, кто посвятил свою жизнь науке, новых открытий, ярких достижений и успехов в реализации проектов.

День российской науки был учрежден в 1999 году. Дата 8 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1724 году была основана Петербургская академия наук.